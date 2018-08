Nach Schock-Interview Tesla-Chef in der Krise: Elon Musk hat Instagram-Account gelöscht

Unruhige Monate

In den vergangenen Monaten machte Elon Musk mit wenig erfreulichen Nachrichten Schlagzeilen. Mit einem Tweet rief er die Börsenaufsichtsbehörde SEC auf den Plan, mit einem anderen wetterte er gegen einen der Taucher des Höhlen-Dramas in Thailand und auch mit einem Interview in der "New York Times" erregte er Aufsehen. Darin erklärte er unter anderem, dass er bis zu 120 Stunden pro Woche arbeite. Außerdem habe er Schlafprobleme, die er mit Tabletten bekämpfe.