In der langgestreckten Anlage war der Neptun das Zentrum eines mit Arkaden geschmückten Brunnenbassins. Im 19. Jahrhundert dann, noch bevor der Königsbau errichtet wurde, wurde die Anlage reduziert. Der Meeresgott wurde mit zwei älteren Satyr-Figuren und zwei Quellgöttern zu einer neuen Brunnengruppe zusammengestellt. Die wurde dann in etwa am heutigen Standort platziert.