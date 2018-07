Ein weiteres schwieriges Jahr könnte dem bis 2019 an den Club gebundenen Juan Bernat bevorstehen. "Ich lese auch, dass es Interessenten geben soll", sagte der Sportdirektor, "und eines ist ja klar: Juan hat sich in vier Jahren bei uns nicht richtig durchsetzen können. Ich denke, dass er das auch so wahrnimmt, und es wird in diesem Jahr nicht leichter für ihn."