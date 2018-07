Nach DFB-Rücktritt FC Arsenal schont Özil: Gegen Atlético nur Zuschauer

Das Spiel gegen Atlético verlor Arsenal schließlich nach Elfmeterschießen mit 2:4. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Für die Gunners traf Emile Smith Rowe gleich nach der Halbzeitpause (46.). Zuvor hatte Luciano Vietto die Spanier in der 40. Minute mit einem Kopfball in Führung gebracht. Arsenal-Neuzugang Bernd Leno (bisher: Bayer Leverkusen), der in der ersten Hälfte im Tor stand, war chancenlos. Im Elfmeterschießen brachten die Engländer nur einen Elfmeter unter.