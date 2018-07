Nach Rücktritt aus der DFB-Elf Wirbel um Mesut Özil: So reagiert sein engstes Umfeld

Das sagt der DFB

Auch der DFB meldete sich mittlerweile zu Wort. In seiner Rücktrittserklärung ging der gebürtige Gelsenkirchener Özil mit teils drastischen Worten auf den größten Sportverband der Welt los und wandte sich auch direkt an den Präsidenten Reinhard Grindel (56). Er wolle nicht länger als Sündenbock für die Inkompetenz von Grindel dienen. In dessen Augen sei er ein Deutscher, wenn man gewinne, und ein Immigrant, wenn man verliere. Er habe das deutsche Trikot immer mit Stolz und Begeisterung getragen, verspüre nun aber ein Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit.