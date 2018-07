Nach Roller-Crash auf Sardinien George Clooney ist auf dem Weg der Besserung

Zwei Tage nach dem Horror-Crash auf Sardinien scheint Schauspieler George Clooney (57, "Up in the Air") wieder auf dem Weg der Besserung zu sein. Wie unter anderem die "Bild"-Zeitung berichtet, wurde der Hollywood-Star gemeinsam mit Ehefrau Amal und den Zwillingen am Flughafen von Olbia gesehen. Ohne Krücken stieg Clooney in den Privat-Jet ein, allerdings fiel ihm das Aufrechtstehen noch ziemlich schwer. Scheinbar leidet er noch immer unter starken Schmerzen.