Nach Rodungsstopp Veranstalter: 50.000 Demo-Teilnehmer am Hambacher Forst

Die Gerichtsentscheidung vom Freitag sei "Rückenwind für die Arbeit in der Kohlekommission", sagte auch Greenpeace-Chef Martin Kaiser, der selbst Mitglied der Kommission ist. "Wir haben in den letzten Wochen und Monaten einen friedlichen und bürgerlichen Protest gesehen, der immer, immer größer wurde." Dies habe einerseits an den Provokationen von RWE gelegen, aber auch am Verhalten der Politik. Die NRW-Landesregierung habe den Konflikt "eigentlich noch geschürt, anstatt ihn zu moderieren und eine tragfähige Lösung zu finden", sagte Kaiser der Deutschen Presse-Agentur.