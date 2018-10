München - Der Münchner SPD-Abgeordnete Florian von Brunn will neuer Fraktionsvorsitzender werden. "Ich bin bereit, hier in der Fraktion Führungsverantwortung zu übernehmen", heißt es in einer Mitteilung, die von Brunn am Dienstagmorgen veröffentlichte. "Deshalb bewerbe ich mich für die Nachfolge an der Fraktionsspitze. Wir brauchen einen personellen, inhaltlichen und organisatorischen Neuanfang. Ein Weiter-so kann und darf es nicht geben."