Bangkok - Die zwölf aus einer Höhle geretteten thailändischen Jugendfußballer und ihr Trainer sollen in der neuen Woche aus dem Krankenhaus entlassen werden - möglicherweise schon am Donnerstag. "Wir werden das Entgegenkommen der Medien brauchen, während sich die Jungen und ihre Familien wieder an den Alltag gewöhnen", sagte Gesundheitsminister Piyasakol Sakolsatayadorn Reportern am Samstag. "Wir helfen ihnen, sie auf die Aufmerksamkeit vorzubereiten, die sie von den Medien erhalten werden." Ein Taucher, der bei ihrer Rettung ums Leben kam, wird jetzt vom König geehrt.