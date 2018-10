Herrenloser Rollator am Ufer der Saalach

Was war passiert? Mitarbeiter des Freilassinger Bauhofs fanden am Mittwoch am Ufer der Saalach einen herrenlosen Rollator und riefen die Polizei. Eine Spaziergängerin machte die Einsatzkräfte auf die Frau aufmerksam, die rund 200 Meter von ihrer Gehhilfe entfernt im Wasser trieb.