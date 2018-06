Nach Renovierung Bellevue di Monaco geht auf die Straße

München - Ob Münchner Kindl, Zuagroaster oder Geflüchteter: Am kommenden Wochenende werden alle miteinander feiern. Das Bellevue di Monaco, wohl das bekannteste Flüchtlingsprojekt der Stadt, veranstaltet am Samstag ein großes Straßenfest in der Corneliusstraße. Zur offiziellen Wiedereröffnung der aufwendig renovierten Räume gibt es Livemusik und internationales Essen. Vorstand Till Hofmann: "Nur wenn man miteinander feiert, entsteht Empathie."