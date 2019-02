Wieder mal schwächt sich TSV 1860 selbst

Doch wieder mal haben sich die Löwen in einer entscheidenden Phase des Spiels selbst geschwächt. "Da muss er einfach den Gegner laufenlassen. Er ist ein junger Spieler, das muss er noch lernen", sagte Coach Daniel Bierofka und kritisierte: "Ein solches Risiko zu gehen, war in dieser Situation unnötig." Noch viel unnötiger war Pauls Einsteigen in der 39. Minute: Er hatte sich in der Spieleröffnung einen fahrigen Fehlpass geleistet, spielte Adam Matuschyk genau in die Füße, um dann mit gestreckten Beinen voraus in den polnischen Neuzugang des KFC hineinzuspringen.