Nach Rauswurf von James Gunn Kurt Russell kritisiert übersensible Sittenwächter

"Ich hoffe, dass ihm verziehen wird"

Eine Reihe derber Tweets, die aus Gunns Vergangenheit als Komiker aufgetaucht waren, veranlassten das Filmstudio Disney dazu, die Zusammenarbeit mit dem "Guardians of the Galaxy"-Regisseur umgehend zu beenden. Russells Meinung zu der Angelegenheit: "Du musst dir bewusst werden, dass, wenn du in der Welt eines Komikers oder eines Autoren lebst, du immer die Grenzen ausdehnen willst [...]." Dass Gunns geschmacklose Witze - unter anderem über Vergewaltigung - diese Grenzen überschritten, stehe außer Frage. Aber: "Er hat ein wundervolles Herz und einen wundervollen Verstand. Ich hoffe, dass ihm verziehen wird", so Russell.