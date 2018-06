Nach rassistischem Tweet Roseanne Barr bat in einem Podcast früh um Verzeihung

Demnach war Barr am 31. Mai ein Telefongast in dem Podcast des Rabbis Shmuley Boteach (51, "Kosher Jesus") - ein langjähriger Freund der Schauspielerin. Unter Tränen sagte die 65-Jährige damals: "Ich bin vieles. Ich bin ein Großmaul und all das, aber ich bin nicht dumm [...] und ich hätte niemals wissentlich eine schwarze Person einen Affen genannt. Das würde ich nie tun! Und das habe ich nicht getan!" Weiter entschuldigt sie sich mehrfach und stellt klar: "Das war so unklar und dumm!"