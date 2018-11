Nach Rassismusvorwürfen Dolce & Gabbana entschuldigen sich - doch Fans bleiben skeptisch

Kritik am Entschuldigungsvideo

In dem rund eineinhalbminütigen Clip sitzen die beiden Designer Seite an Seite an einem Tisch, gekleidet in einfache schwarze Pullover und blicken betroffen in die Kamera. Sie erklären, dass ihre Familien ihnen beigebracht hätten, die unterschiedlichen Kulturen auf der Welt zu respektieren und bitten um Vergebung, wenn sie die chinesische Kultur falsch interpretiert haben. Sie bitten "alle Chinesen auf der Welt" um Verzeihung. Ihnen sei diese Entschuldigung und diese Botschaft sehr wichtig, da sie bereits viele Male in China gewesen seien und das Land und die Kultur sehr lieben. Sie versprechen, dass so etwas nie mehr vorkommen werde.