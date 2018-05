Nach Rassismus-Vorwürfen "Roseanne"-Co-Star Sara Gilbert stellt sich gegen ihre Serien-Mutter

Die Show ist Geschichte

Schauspielerin Wanda Sykes, die bei dem "Roseanne"-Revival als Mitproduzentin in beratender Funktion tätig war, hatte bereits kurz zuvor via Twitter erklärt, dass sie für eine geplante weitere Staffel "nicht zurückkehren" werde. Das könnte sie nun aber ohnehin nicht mehr, denn der US-Sender ABC hatte später in einem offiziellen Statement erklärt, dass man sich dazu entschieden habe, die Show abzusetzen. "Roseannes Twitter-Statement ist abscheulich, abstoßend und unvereinbar mit unseren Werten", hieß es in der Begründung.