Nach Rassismus-Skandal Steht Hulk Hogan vor seinem Wrestling-Comeback?

Hulk Hogan (64, "Thunder in Paradise") ist einer der berühmtesten und beliebtesten Wrestler aller Zeiten. Und nun bahnt sich eine Sensation an: Der Hulkster könnte bald sein Comeback in der WWE geben. Das berichtet die US-Website "TMZ Sports" und beruft sich dabei auf hochrangige WWE-Offizielle. Demnach habe es kürzlich Gespräche zwischen der Ring-Legende und dem Wrestling-Verband gegeben, die angeblich zu einem positiven Abschluss gebracht werden konnten.