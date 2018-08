Zwei Bundespolizisten nahmen den Gesuchten bei der Kontrolle am Airport nun fest. Kurz vor der Wache habe sich der Mann verbal und auch massiv körperlich gewehrt, so die Beamten. "So mussten aus der Wache noch drei weitere Beamte hinzugeholt werden, um den renitenten Rentner zu fesseln und ihn in die Wache zu bringen." Ihn erwarten nun 40 Tage Haft.