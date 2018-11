Nach plötzlichem Tod Musik-Szene trauert um Sean Combs' Ex-Freundin Kim Porter

Rapper Sean Combs (49) - auch bekannt als P. Diddy - und seine Kinder Christian (20), Jessie James und D'Lila (beide 11) sowie sein Adoptiv-Sohn Quincy (27) müssen jetzt ganz stark sein: Kim Porter, Combs Ex-Freundin und Mutter der Kinder, ist mit nur 47 Jahren überraschend gestorben. Nach einem Notruf war das Model am Donnerstag morgen in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden worden. Nun trauert viele Musik-Größen um die vierfache Mutter.