FC Bayern: Was Sorgen macht

Personell gab es gegen Juve einen Schreckmoment in der ersten Halbzeit. Javi Martínez musste verletzt ausgewechselt werden, weil der Turiner Doppeltorschütze Andrea Favilli unglücklich auf ihn drauf gestürzt war. "Er hat eine Muskelquetschung", sagte Kovac. "In dem Moment, in dem er hinfiel, ist ihm der Gegner draufgefallen, so dass er dort Schmerzen verspürt. Wir haben ihn vorsichtshalber rausgenommen." Muskulär sei "nichts kaputtgegangen", so der Coach weiter: "Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Ich gehe davon aus, dass es in ein, zwei Tagen wieder geht." Eine Untersuchung bei Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Martínez verließ das Stadion mit einem Verband am rechten Bein.