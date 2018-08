Nach Patrick Stewarts Comeback "Star Trek": Kehrt nun auch Captain Picards Crew zurück?

Zeit ist da

Über einen zu vollen Terminkalender kann sich der Großteil der einstigen Enterprise-Crew wohl auch nicht beschweren. Von allen Darstellern hat "X-Men"-Star Patrick Stewart ohne Zweifel am meisten um die Ohren, und der Mime wird dennoch wieder ins All aufbrechen. Schauspieler wie Will Wheaton (46, Wesley Crusher) oder LeVar Burton (61, Geordi La Forge) sorgten zuletzt in erster Linie mit ihren (Gast-)Auftritten bei "The Big Bang Theory" für etwas Aufsehen. Und von Michael Dorn (65, Worf), Marina Sirtis (63, Deanna Troi) oder Gates McFaden (69, Beverly Crusher) hatte man in den vergangenen Jahren kaum bis gar nichts mehr gehört.