Nach operativem Eingriff Jürgen Drews steht schon wieder auf der Bühne

"Der Arzt sagte mir, ich soll zur Reha gehen. Ich fragte ihn, was ich da soll? Ich gehöre auf die Bühne", erklärte Drews laut "Bild" den rund 700 Besuchern bei seinem Auftritt in Remscheid. Noch konnte der fidele Sänger allerdings bei seinem Auftritt nicht wie gewohnt mit toben, heißt es weiter. "Ich werde alle anstehenden Termine wahrnehmen und freue mich, dass es weitergeht", erklärte Drews dem Blatt. In den kommenden Wochen stehen unter anderem Auftritte in Sandersdorf-Brehna, Neumünster und Gelsenkirchen an.