Nach nur vier Liedern Marilyn Manson bricht während Konzert zusammen

US-Schock-Rocker Marilyn Manson (49) hat am vergangenen Samstag erneut eine Show seiner "Twins of Evil, Second Coming"-Tour frühzeitig beenden müssen. Erst im Juli hatte der Künstler nur wenige Minuten vor seinem Auftritt in Toronto die wartenden Fans bitter enttäuscht, als ein Manager die Bühne betrat und das komplette Konzert aufgrund einer unvorhergesehenen Krankheit absagte.