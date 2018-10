Die Serie, die in zwei Staffeln auf 23 Folgen kommt, ist die erste Marvel-Serie, die abgesetzt wird. Doch Fans der Iron Fist können zumindest auf kurze Gastrollen in anderen Serien hoffen. Bisher war Danny Rand außerhalb seiner eigenen Serie auch in "Marvel's The Defenders" und der zweiten Staffel von "Luke Cage" zu sehen.