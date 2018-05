"Kämpf weiter, Boss"

David Beckham (43, "Codename U.N.C.L.E"), der sein Fußball-Debüt als Manchester-United-Spieler in der Premier League im April 1995 gab und insgesamt elf Jahre für den Verein auf dem Platz auflief, schrieb auf Instagram: "Kämpf weiter, Boss... Ich schicke Gebete und Liebe an Cathy und die ganze Familie." Dazu postete er ein Foto von sich in jungen Jahren, auf dem er gemeinsam mit Ferguson zu sehen ist.