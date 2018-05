Nach Nieren-Operation Donald Trump fliegt zu seiner kranken Melania

Die Welt macht sich große Sorgen um Melania Trump (48). Derzeit befindet sich die First Lady in einer Klinik im Norden Washingtons und muss nach einer Nieren-Operation noch einige Tage das Krankenbett hüten. Ihr Mann und US-Präsident Donald Trump (71) hat seine Frau bereits besucht. Am Montagnachmittag Ortszeit flog er mit einem Hubschrauber in die Klinik, um seiner Melania nahe zu sein. Via Twitter sagte Donald Trump: "Bin auf dem Weg ins Walter Reed Medical Center, um unsere großartige First Lady Melania zu sehen."