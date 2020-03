Nach Nacht auf Intensivstation Till Lindemann: "Der Virus, der mich bezwingen will..."

Der Leipziger Künstler musste offenbar am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht werden, wie seine Berliner Band am Freitag via Facebook bestätigte: "Till Lindemann wurde gestern Abend vom Arzt der Band in ein Krankenhaus eingewiesen. Till hat eine Nacht auf der Intensivstation verbracht und wird heute auf eine andere Station verlegt, weil es ihm besser geht. Der Test auf das Corona-Virus war negativ", heißt es dort.