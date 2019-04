Nach Messebesuch in Köln Felix Sturm: Ehemaliger Box-Weltmeister wurde festgenommen

Felix Sturm (40) ist in Haft. Der ehemalige Box-Weltmeister ist während seines Besuchs auf der Fitness-Messe "Fibo" in Köln festgenommen worden, wie ein Kölner Polizeisprecher der "Bild am Sonntag" (BamS) bestätigte: "Felix Sturm ist auf der Messe festgenommen worden". Zu den Hintergründen äußerte sich die Kölner Polizei nicht.