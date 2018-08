Nach Magen-Darm-Infekt Notoperation: Jürgen Drews ist schon wieder im Krankenhaus

Am 13. August musste Drews wegen eines Magen-Darm-Infekts ins Krankenhaus. Der 73-Jährige hatte vier Konzerte absagen müssen und wurde drei Tage in einer Klinik behandelt. Als er letzten Samstag wieder auf der Bühne stand, sagte er danach zur "Bild am Sonntag": "Ich hatte sehr weiche Knie - Ramona sagte mir noch, nimm' einen Stuhl mit hoch."