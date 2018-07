Chiang Rai - Erleichterung in Thailand: Nach mehr als einer Woche verzweifelter Suche scheint die Berggöttin Nang Non die Gebete der verzweifelten Angehörigen und Freunde erhört zu haben. Die in einer Höhle im Norden des Landes eingeschlossenen zwölf Teenager und ihr Fußballtrainer sind am Leben. "Unsere Spezialkräfte haben die Menschen wohlbehalten gefunden", berichtet Provinzgouverneur Narongsak Osotthanakorn.