München - Im Spätsommer soll es soweit sein: Das Arri-Kino öffnet nach mehrmonatiger Umbaupause wieder seine Pforten – allerdings in komplett neuem Gewand. "Ein Leuchtturmprojekt" nennt es der neue Betreiber Hans-Joachim Flebbe.

Das Premium-Konzept seiner Astor-Film-Lounge, das sich bereits in Städten wie Berlin oder Köln etabliert hat, kommt also nun in die Maxvorstadt.