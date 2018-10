München - Die MVV-Tarifreform kommt nun doch im Jahr 2019, wenn auch nicht wie geplant im Juni sondern im Dezember. Nach langem Ringen sah es zuletzt so aus, als wäre der Plan die Tarifzonen umzugestalten gescheitert. Bei dem Gipfeltreffen in der Staatskanzlei am Freitag mit Ministerpräsident Markus Söder, Verkehrsministerin Ilse Aigner (beide CSU), Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und den Landräten aus dem Umland kam es zur Einigung. "Unser Ziel ist es, dass der ÖPNV günstiger, schneller und verlässlicher wird", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in München. Dazu brauche es mehr Linien, mehr Fahrzeuge und ein besseres Preisangebot.