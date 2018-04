Nach Kritik an "March For Our Lives" Eagles of Death Metal: Jesse Hughes kriecht zu Kreuze

Mit diesen Worten sorgte er für Entsetzen

In mehreren - inzwischen gelöschten - Instagram-Posts kritisierte er die "March For Our Lives"-Kundgebung und verhöhnte eine der Überlebenden des Amoklaufs an der Parkland High School in Florida. "Natürlich. Das Beste, was man tun kann, um chronischen Missbrauch von Gesetzen (wie das Gesetz gegen Mord) oder Gesetzesbrecher zu bekämpfen, ist ein anderes Gesetz zu verabschieden", begann der Musiker damals seinen Post.

Und weiter: "Aber bevor wir es verabschieden, schlachten wir den Tod von 16 Klassenkameraden für ein paar Facebook-Likes und ein wenig Medieninteresse aus und verunglimpfen so ihr Andenken", schoss der Musiker gegen die "March for Our Lives"-Kundgebung, bei der sich am Samstag (24. März) allein in Washington D.C. rund 800.000 Menschen versammelt hatten, um gegen die Waffengewalt in den USA zu demonstrieren. Die ganze Bewegung sei "erbärmlich" und "ekelhaft", sagte der Musiker und sorgte so für eine Welle der Entrüstung.