Nach Krebstod am vergangenen Samstag Jens Büchner wurde bereits eingeäschert

Die eigentliche Gedenkfeier zu seinem Tode soll am kommenden Wochenende auf Mallorca folgen. Büchner lebte seit 2011 auf der Balearen-Insel. "Jens' letzter Wunsch war es, dass die Gedenkfeier seine Frohnatur widerspiegelt", so Hüther weiter. Angeblich sollen die Gäste am liebsten kein Schwarz tragen.