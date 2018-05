Nach Krebserkrankung YouTuber "TotalBiscuit" stirbt mit nur 33 Jahren

John Bain (1984 - 2018), der den meisten eher als "TotalBiscuit" oder auch als "The Cynical Brit" bekannt sein dürfte, ist tot. Der bekannte britische YouTuber, Podcaster und Videospielkritiker ist am Donnerstag im Alter von nur 33 Jahren einem langjährigen Krebsleiden erlegen. Das musste seine Frau Genna nun über Twitter mitteilen. "Ruhe in Frieden mein Liebster", schrieb sie zu einem Gedicht von Francisco de Quevedo (1580 - 1645).