Nach Kerbers Wimbledon-Sieg So emotional reagierte Serena Williams' Mann auf ihre Niederlage

Sensationelle Leistung von Angelique Kerber (30): Nach mehr als 20 Jahren ist sie die erste Deutsche, die wieder das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewinnen konnte. Ihre Gegnerin Serena Williams (36, "My Life: Queen of the Court"), die erst vor rund zehn Monaten ihre Tochter Alexis zur Welt gebracht hat, war im Interview nach dem Spiel sichtlich gerührt. "Ich bin wirklich glücklich, dass ich so weit gekommen bin", erklärte die Zweitplatzierte. "Für alle Mütter da draußen, ich habe heute für euch gespielt. Ich habe es wirklich versucht...", erzählte Williams mit zitternder Stimme.