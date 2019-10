Zudem fände Hitzfeld es "schön", wenn der 35-Jährige, der in der vergangenen Woche seine aktive Karriere beendet hatte, beim Rekordmeister eingebunden werden würde. Im Gegensatz zu Hitzfeld hatte zuletzt Jupp Heynckes seinem ehemaligen Schützling von einer Trainerkarriere abgeraten. "So wie ich ihn kenne, wird er das auch nicht machen", meinte Heynckes. "Dabei wäre er ein perfekter Trainer. Er weiß so viel über Fußball, hat so vieles schon erlebt." Für die ARD arbeitet Schweinsteiger als TV-Experte.