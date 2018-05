Nach Kampf gegen Krebs Shannen Doherty: Deshalb liegt sie wieder im Krankenhaus

Seit 2015 kämpft "Beverly Hills, 90210"-Star Shannen Doherty (47) gegen den Brustkrebs. Nach einer Operation und Chemotherapie ist die Schauspielerin weiter "in Remission", das heißt in der Phase nach einer Krebserkrankung, in der keine Tumorreste mehr nachweisbar sind. Nun hatte die 47-Jährige erneut einen OP-Termin: Sie unterzog sich offenbar einem plastischen Eingriff zur Wiederherstellung der Brust. In Folge ihrer Krebserkrankung hatte sie eine Mastektomie.