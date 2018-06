Nach Joe Jacksons Tod Familie Jackson bedankt sich bei den Fans für die Anteilnahme

Joe Jackson (1928 - 2018) hinterlässt nach seinem Tod einen trauernden Familien-Clan. Der Vater des "King of Pop" starb am Mittwoch in einem Krankenhaus in Las Vegas. Nun haben sich seine Kinder Janet (52), Jackie (67), Jermaine (63), Marlon (61) und Tito Jackson (64) stellvertretend für die ganze Familie mit einem Statement zum Tod ihres Vaters geäußert.