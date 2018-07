Der 33-Jährige hatte im Mai in sozialen Netzwerken ein Foto veröffentlicht, auf dem er eine intravenöse Injektion erhält. Diese sind nur während eines Aufenthalts in einem Krankenhaus oder unter strengen Auflagen erlaubt. Lochte habe die Strafe akzeptiert, teilte die US-Anti-Doping-Agentur USADA mit. Seine Sperre beginnt rückwirkend am 24. Mai und endet somit im Juli 2019. Einen Monat später wird Lochte 35 Jahre alt.