Nach Instagram-Debüt von Julia Roberts Diese Promis wünschen wir uns in den sozialen Medien

Brad Pitt

Auch Clooneys berühmter Kollege und Frauenschwarm Brad Pitt (54) verzichtet auf jegliche Art von Präsenz in den sozialen Netzwerken. Er ist weder bei Facebook, Twitter oder Instagram zu finden. Als er noch mit Angelina Jolie (43), die ebenfalls auf Social Media verzichtet, zusammen war, erklärte diese in einem Interview: "Es geht weit über das hinaus, was wir verstehen. Wir wüssten nicht einmal, was wir dort suchen sollten."