Nach ihrer Überdosis Geht Demi Lovato direkt in eine Entzugsklinik?

Wie geht es weiter mit Demi Lovato (25, "In Case")? Derzeit erholt sich die Sängerin nach ihrer Überdosis noch im Krankenhaus, doch was folgt dann? Wie die US-Zeitschrift "People" unter Berufung auf einen Insider berichtet, besteht ihre Familie darauf, dass sie sich direkt nach der Entlassung aus der Klinik in eine Entziehungskur begibt. "Demis Familie schiebt sie Richtung Entzug", wird die Quelle zitiert.