Nach ihrer Nieren-Operation Melania Trump: Die First Lady ist zurück im Weißen Haus

Aus dem Krankenhaus entlassen: Nachdem die US-amerikanische First Lady Melania Trump (48) vergangene Woche überraschend an den Nieren operiert werden musste, ist sie inzwischen wieder wohlauf und zurück im Weißen Haus. Dies gab der US-Präsident Donald Trump (71, "Gib niemals auf!") höchstpersönlich via Twitter bekannt: "Es ist großartig, unsere unglaubliche First Lady wieder zu Hause im Weißen Haus zu haben. Melania fühlt sich gut und es geht ihr blendend. Vielen Dank für all eure Gebete und besten Wünsche."