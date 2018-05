Nach Hüft-Operation im April Er ist wieder fit: Prinz Philip nimmt an der Royal Wedding teil!

Prinz Philip ließ sich Anfang April in einem lange geplanten Eingriff ein künstliches Hüftgelenk einsetzen. Nur wenige Tage nach der Operation wurde er bereits aus dem Krankenhaus entlassen und kehrte zur Pflege nach Hause zurück. Damals hieß es in einer kurzen Mitteilung der königlichen Familie, dass alle guter Dinge seien und der Zustand von Prinz Philip "zufriedenstellend" sei. Gerüchten zufolge wurde der Zeitpunkt des Eingriffs extra wegen der Hochzeit seines Enkels gewählt, damit der Prinzgemahl wieder genesen an der Zeremonie teilnehmen könne.