Nach "Homecoming" "Charlotte Walsh": Geht Julia Roberts erneut bei Amazon in Serie?

Darum geht's

In "Charlotte Walsh Likes To Win" geht es - wie der Titel schon sagt - um eine ambitionierte Frau, die politische Macht mit einer glücklichen Ehe verbinden will. Dabei muss sie sich aber unweigerlich die Frage stellen, wie viel Opferbereitschaft sie für das Erreichen ihrer Ziele an den Tag legen will. Als Erstes trifft es ihren lukrativen Job im Silicon Valley.