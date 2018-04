Der Hilfegedanke sollte vor dem Sicherheitsgedanken stehen

Die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bayerischen Landtag, Katrin Sonnenholzner (SPD), bewertete die Entwicklung positiv: "Der Druck von Opposition und Öffentlichkeit wirkt, die Staatsregierung bewegt sich." Man werde die Staatsregierung an ihren Ankündigungen messen. "In jedem Fall gilt: die Unterbringungsdatei und die Verweise auf das Maßregelvollzugsgesetz, also die Gleichsetzung psychisch Kranker, mit Straftätern müssen vollständig gestrichen werden. Darauf werden wir achten." Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze sagte: "Der bisherige CSU-Entwurf zum Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz hätte uns als Gesellschaft um Jahrzehnte zurückgeworfen und psychisch kranke Menschen in die Nähe von Straftätern gerückt." Nun werde man mit Argusaugen darüber wachen, "dass kein stigmatisierendes Gesetz beschlossen wird."