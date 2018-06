Michaelis und Grenell hätten auch über die Reaktionen in der deutschen Öffentlichkeit auf das jüngste Breitbart-Interview des Botschafters gesprochen, hieß es. Der Staatssekretär habe erläutert, die Reaktionen zeigten deutlich, welchen hohen Wert die deutsche Bevölkerung den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten beimesse.

Für Irritation hatte auch eine ungewöhnliche Einladung an den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz gesorgt - einen Kritiker der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Grenell richtet während eines Berlin-Besuchs von Kurz am 13. Juni in seiner Berliner Residenz ein Mittagessen für den österreichischen Kanzler aus.

Grenell: "Amerikaner und Deutsche spielen im selben Team"

In der "Bunten" äußerte Grenell derweil Bewunderung für Merkels Politikstil. "Ich mag ihre Ernsthaftigkeit und ihre Herangehensweise an politische Dinge", sagte er. "Sie erwartet Resultate und nicht Prunk oder Glamour." Die Stimmung in Deutschland nehme er genau wahr, erklärte der Diplomat und sagte mit Blick auf Trump: "Ich weiß, dass es viel Unterstützung für unseren Präsidenten gibt. Denn: Amerikaner und Deutsche spielen im selben Team."

Unter anderem der frühere SPD-Chef Martin Schulz hatte die Ablösung Grenells gefordert und ihn als "rechtsextremen Kolonialoffizier" bezeichnet. "Wenn der Deutsche Botschafter in Washington sagen würde, ich bin hier, um die Demokraten zu stärken, dann würde er sofort rausgeschmissen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt sagte dem Sender SWR aktuell: "Botschafter sollten eher zuhören und im Stillen wirken, als selbst Politik machen."

