Nach Handgreiflichkeit Eklat bei den Kardashians: Kourtney steigt nach 18 Staffeln aus

Seit 2007 können Fans in der Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" am Privatleben des Jenner-Kardashian-Clans teilhaben. Zum Auftakt der US-Premiere der 18. Staffel kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Kourtney Kardashian (40) und ihrer jüngeren Schwester Kim (39). Mit schweren Folgen: Kourtney gab ihren Ausstieg aus der Serie bekannt. Das teilte sie über ihren Twitter-Account mit, nachdem ihr eine Zuschauerin vorgeschlagen hatte, sie solle die Show doch verlassen.