Nach großem Interview Amanda Bynes sichert sich Markenrechte für eine Modelinie

Lange hatte man von Amanda Bynes (32, "Einfach zu haben") nichts mehr gehört, als sie sich Ende November mit einem skandalträchtigen Interview im "Paper"-Magazin zurückmeldete. Darin berichtete sie unter anderem von ausuferndem Drogenkonsum. Mittlerweile soll sie seit rund vier Jahren clean sein und einen Abschluss vom Fashion Institue of Design and Merchandising in Los Angeles erhalten haben. Die Namensrechte für eine eigene Modelinie unter dem Label "Vintage By Amanda Bynes" hat sie sich offenbar bereits gesichert.