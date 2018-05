Anwalt wirf Ramos Absicht bei Foul vor

Wegen des Fouls am Landeshelden hat der ägyptische Anwalt Bassem Wahba nun Sergio Ramos auf Schadensersatz verklagt. "Ramos hat Mo Salah absichtlich verletzt und sollte dafür bestraft werden", sagte Wahba in einem Gespräch mit dem ägyptischen TV-Sender "Sada Elbalad". "Ich habe Anklage erhoben und eine Beschwerde an die FIFA gerichtet."